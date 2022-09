Vista su palazzo Chigi per il centrodestra campano: è già totonomi su ministri e sottosegretari (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA venti giorni dal voto i sondaggi continuano a sorridere al centrodestra. In barba a ogni scaramanzia, e rigorosamente a microfoni spenti, inizia a prendere dunque piede la discussione sulla formazione del prossimo governo. Il centrodestra campano, ovviamente, reclama il suo spazio. Difficilmente, però, a rappresentare la nostra regione (ma il discorso va esteso all’intero meridione) sarà la Lega. Altre le priorità per il Carroccio, con Salvini che dovrà salvaguardare i suoi fedelissimi (e se stesso) e allo stesso tempo tenersi buona l’ala leghista vicina alle posizioni di Giancarlo Giorgetti. In questa situazione, l’unico a poter coltivare qualche ambizione, seppur non da ministro ma da sottosegretario, è il casertano Gianpiero Zinzi. Diverso il discorso in Fratelli d’Italia. Pochi dubbi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA venti giorni dal voto i sondaggi continuano a sorridere al. In barba a ogni scaramanzia, e rigorosamente a microfoni spenti, inizia a prendere dunque piede la discussione sulla formazione del prossimo governo. Il, ovviamente, reclama il suo spazio. Difficilmente, però, a rappresentare la nostra regione (ma il discorso va esteso all’intero meridione) sarà la Lega. Altre le priorità per il Carroccio, con Salvini che dovrà salvaguardare i suoi fedelissimi (e se stesso) e allo stesso tempo tenersi buona l’ala leghista vicina alle posizioni di Giancarlo Giorgetti. In questa situazione, l’unico a poter coltivare qualche ambizione, seppur non da ministro ma dao, è il casertano Gianpiero Zinzi. Diverso il discorso in Fratelli d’Italia. Pochi dubbi ...

