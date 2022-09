Visitare la Slovenia in bicicletta: l’itinerario che vi sorprenderà (Di lunedì 5 settembre 2022) Ecco perché tutti consigliano di Visitare la Slovenia in bicicletta: l’itinerario di viaggio che vi sorprenderà. Tutte le informazioni utili. Un itinerario in bicicletta alla scoperta della Slovenia orientale da Lubiana a Maribor. È il percorso della pista “Ciclabile Verde del Gusto“, Green Gourmet Route, tra bellezze naturali, storia, tradizioni e sapori. Tanti luoghi da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 settembre 2022) Ecco perché tutti consigliano dilaindi viaggio che vi. Tutte le informazioni utili. Un itinerario inalla scoperta dellaorientale da Lubiana a Maribor. È il percorso della pista “Ciclabile Verde del Gusto“, Green Gourmet Route, tra bellezze naturali, storia, tradizioni e sapori. Tanti luoghi da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LovelyTrips_GS : Sulla piazza si affaccia la bella Casa Ipavec, con una mostra permanente dedicata alla celebre, eminente famiglia d… - LovelyTrips_GS : Il giardino di fronte alla basilica, circondata da paesaggi bucolici, fu progettato dal più celebre architetto slov… - LovelyTrips_GS : Visitare il #Castello di #Lubiana con l’audioguida noleggiabile è senza dubbio il modo migliore per visitare il man… - LovelyTrips_GS : Il santuario di #Brezje, dedicato a Santa Maria Ausiliatrice, è una meta ricorrente per i fedeli sloveni (e non sol… - LovelyTrips_GS : Il weekend tra il 9 e l’11 di settembre è il momento ideale per visitare questa bellissima cittadina medievale a me… -

Il lago di Bled, perla azzurra nel cuore della Slovenia Harper's Bazaar Italia Italia Ucraina in tv e streaming, dove vedere la partita degli Europei di basket L'Italia torna in campo dopo l'impresa sfiorata con la Grecia: l'avversaria sarà l'Ucraina, che un po' a sorpresa guida il Gruppo C con due vittorie e zero sconfitte. Palla a due al Forum alle 21, dir ... Italia-Cuba in tv e streaming: dove vedere gli ottavi dei mondiali di volley La partita è in diretta alle 21.15 su Sky Sport Action e in streaming su Now. Tornano in campo gli azzurri dell’Italvolly per gli ottavi di finale al Mondiale di Slovenia e Polonia contro Cuba. Il mat ... L'Italia torna in campo dopo l'impresa sfiorata con la Grecia: l'avversaria sarà l'Ucraina, che un po' a sorpresa guida il Gruppo C con due vittorie e zero sconfitte. Palla a due al Forum alle 21, dir ...La partita è in diretta alle 21.15 su Sky Sport Action e in streaming su Now. Tornano in campo gli azzurri dell’Italvolly per gli ottavi di finale al Mondiale di Slovenia e Polonia contro Cuba. Il mat ...