VIDEO | INFORTUNIO POGBA: ARRIVA LA DECISIONE! (Di lunedì 5 settembre 2022) Notizia dell’ultima ora: il centrocampista della Juventus Paul POGBA si sta operando proprio in questi istanti. A riportare la notizia è stato Giovanni Guardalà ai microfoni di Sky Sport 24. Dopo gli ultimi tentativi effettuati nella giornata di oggi, nella quale il francese ha provato a svolgere un lavoro con il pallone, insieme allo staff medico ha preso questa decisione. Lo stop si allungherà e potrebbe tenere il calciatore fuori dal terreno di gioco per sei settimane. I tempi di recupero precisi verranno però stabiliti successivamente. A pochi istanti dall’inizio della gara di Champions League tra Paris Saint Germain e Juventus è ARRIVAta la triste novità che potrebbe influenzare il futuro della squadra guidata da Massimiliano Allegri. POGBA si opererà di MENISCECTOMIA, la quale consiste nell’asportazione della parte del menisco ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 5 settembre 2022) Notizia dell’ultima ora: il centrocampista della Juventus Paulsi sta operando proprio in questi istanti. A riportare la notizia è stato Giovanni Guardalà ai microfoni di Sky Sport 24. Dopo gli ultimi tentativi effettuati nella giornata di oggi, nella quale il francese ha provato a svolgere un lavoro con il pallone, insieme allo staff medico ha preso questa decisione. Lo stop si allungherà e potrebbe tenere il calciatore fuori dal terreno di gioco per sei settimane. I tempi di recupero precisi verranno però stabiliti successivamente. A pochi istanti dall’inizio della gara di Champions League tra Paris Saint Germain e Juventus èta la triste novità che potrebbe influenzare il futuro della squadra guidata da Massimiliano Allegri.si opererà di MENISCECTOMIA, la quale consiste nell’asportazione della parte del menisco ...

