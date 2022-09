Video con rom, Salvini: “Leghista di Firenze ha fatto fesseria” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Se lo poteva risparmiare”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini a Casa Italia su Skytg24, commentando il Video dall’esponente Leghista Alessio Di Giulio a Firenze. Di Giulio ha pubblicato, e poi rimosso da Facebook, un Video in cui compare accanto ad una donna rom in strada. “Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più”, le parole dell’esponente del Carroccio. “Lui ha sbagliato, ha fatto una fesseria – aggiunge Salvini – perché i problemi si risolvono con le forze dell’ordine, con le delibere, non con i Video, prendendotela con una persona”. Salvini si sofferma anche su altri temi. “Su un intervento immediato” per il caro bollette “la vedo in maniera diversa da Draghi e Meloni: ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Se lo poteva risparmiare”. Lo dice il segretario della Lega Matteoa Casa Italia su Skytg24, commentando ildall’esponenteAlessio Di Giulio a. Di Giulio ha pubblicato, e poi rimosso da Facebook, unin cui compare accanto ad una donna rom in strada. “Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più”, le parole dell’esponente del Carroccio. “Lui ha sbagliato, hauna– aggiunge– perché i problemi si risolvono con le forze dell’ordine, con le delibere, non con i, prendendotela con una persona”.si sofferma anche su altri temi. “Su un intervento immediato” per il caro bollette “la vedo in maniera diversa da Draghi e Meloni: ...

tancredipalmeri : Devo fare ammenda: è stato Tonali a buttare una palla in campo con azione in corso per interromperla, non uno stewa… - team_world : Sono enormemente grato alle persone che mi hanno appoggiato nella mia vita e in particolare ai fan che mi hanno sem… - ItaliaViva : 'Se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto' Con le parole che Dante fa dire a Brunetto Latini,… - danicipp : RT @Presa_Diretta: Gli americani sono pronti a inondarci di gas liquido per sostituire quello russo, il costo ambientale è altissimo, come… - EuroTeuro : RT @GiocatricePerTE: Proposta di #Putin all'Europa : via le #sanzioni e la tempesta finisce. IN EUROPA PREFERISCONO STARE CON #BidenDestr… -