Victoria dei Måneskin: "Free the nipple". La censura di MTV e le foto su Instagram (Di lunedì 5 settembre 2022) Non è un mistero il sostegno di Victoria dei Måneskin al movimento "Free the nipple". In realtà ha un significato molto più serio e profondo, e che ha l'obiettivo di abbattere qualsiasi tabù legato al corpo femminile. In occasione degli MTV VMAs 2022, la bassista del gruppo rock è stata censurata. Dopo una prima replica a nome dei Måneskin, è arrivato un ulteriore sostegno a quello che è una vera e propria rivoluzione. Victoria dei Måneskin: il movimento Free the nipple A questo punto è doverosa una premessa: Victoria De Angelis è figlia di una generazione molto più libera, lontana dai pregiudizi, dagli stereotipi e soprattutto dalle "ipocrisie" che per secoli sono state perpetrate. Ed è forse per ...

