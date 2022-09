Viadotto dell’aeroporto, accordo Anas-Comune di Fiumicino: presto un nuovo cavalcavia (Di lunedì 5 settembre 2022) Fiumicino – “Dopo i fatti delle ultime ore e i conseguenti disagi per la città di Fiumicino (leggi qui), Anas ha assicurato che già oggi interverrà la squadra di pronto intervento per eliminare dal Viadotto di via dell’aeroporto tutte le parti pericolanti e garantire la sicurezza a chi transita sotto il Viadotto. A seguito di questo, nell’arco di pochissimi giorni, il Corridoio C5 potrà essere riaperto”. Ad annunciarlo, dopo il crollo di alcuni calcinacci dal ponte, è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Abbiamo concordato con Anas che nelle prossime settimane presenteremo ufficialmente il progetto del nuovo cavalcavia che verrà realizzato dopo la demolizione dell’attuale – spiega il sindaco – progetto per il ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 5 settembre 2022)– “Dopo i fatti delle ultime ore e i conseguenti disagi per la città di(leggi qui),ha assicurato che già oggi interverrà la squadra di pronto intervento per eliminare daldi viatutte le parti pericolanti e garantire la sicurezza a chi transita sotto il. A seguito di questo, nell’arco di pochissimi giorni, il Corridoio C5 potrà essere riaperto”. Ad annunciarlo, dopo il crollo di alcuni calcinacci dal ponte, è il sindaco di, Esterino Montino. “Abbiamo concordato conche nelle prossime settimane presenteremo ufficialmente il progetto delche verrà realizzato dopo la demolizione dell’attuale – spiega il sindaco – progetto per il ...

