VI Filming Italy Best Movie Award: Mainetti, Chillemi, Santamaria, Can Yaman tra i premiati (Di lunedì 5 settembre 2022) Un incontro che è ormai diventato una consuetudine per il Lido di Venezia è il Filming Italy Best Movie Award. Nella 79esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, l’appuntamento che celebra l’eccellenza di cinema e Tv internazionale ha vissuto la sua VI edizione. Come sempre ricca di ospiti di Tiziana Rocca. Nella giornata di domenica 4 settembre 2022, al Lido di Venezia, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di questa IV edizione. Presenti nella Sala Tropicana dell’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, Tiziana Rocca, Direttrice Generale e Artistica del Filming Italy Award, e Vito Sinopoli, Amministratore Unico di Duesse Communication e Presidente Onorario del premio, hanno ringraziato gli sponsor e tutti i ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 5 settembre 2022) Un incontro che è ormai diventato una consuetudine per il Lido di Venezia è il. Nella 79esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, l’appuntamento che celebra l’eccellenza di cinema e Tv internazionale ha vissuto la sua VI edizione. Come sempre ricca di ospiti di Tiziana Rocca. Nella giornata di domenica 4 settembre 2022, al Lido di Venezia, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di questa IV edizione. Presenti nella Sala Tropicana dell’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, Tiziana Rocca, Direttrice Generale e Artistica del, e Vito Sinopoli, Amministratore Unico di Duesse Communication e Presidente Onorario del premio, hanno ringraziato gli sponsor e tutti i ...

Y9IAhYpZdnuzZFU : RT @CanKalpli: Il nostro Can mentre riceve il premio 'Filming Italy Best Movie International Award' ???????? Ig stories @Nico_Uff_Stampa e… - Elisabettastef5 : RT @Mariagenn59: Can a Los Angeles per Filming Italy Los Angeles Festival a fine Febbraio inizio Marzo Filming Italy - Los Angeles promuo… - can_puglia_fp_ : RT @CanKalpli: Il nostro Can mentre riceve il premio 'Filming Italy Best Movie International Award' ???????? Ig stories @Nico_Uff_Stampa e… - Ava33851898 : RT @CanKalpli: Il nostro Can mentre riceve il premio 'Filming Italy Best Movie International Award' ???????? Ig stories @Nico_Uff_Stampa e… - KatarinaRosi : RT @saf_yaman: ?? Filming Italy Best Movie International Award ?? Can Yaman filming.italy - bestmovie_mag Oggi, Buongiorno così! ?????? #Bu… -