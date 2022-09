“Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”: la canzone che i Verdi vogliono cancellare da Spotify (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il campionato di calcio di Serie A è appena ricominciato e il Napoli ha già subito, nelle sue prime trasferte, episodi di razzismo e di discriminazione razziale. Sta di fatto che la xenofobia si annida non solo negli stadi. Secondo i Verdi, infatti, viaggia sulle note di un coro sbarcato anche su Spotify. Il titolo è più che mai esemplificativo: “Vesuvio erutta”. “Siamo nel 2022 e, dopo tanti anni, siamo ancora in questa situazione: in un’Italia poco unita, divisa tra nord e sud, dove si augurano morte e catastrofi naturali a una parte del Paese – dichiarano Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, e Gianni Simioli della Radiazza – Tutto questo per quale fine? Per quello che dovrebbe essere uno sport”. “Il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il campionato di calcio di Serie A è appena ricominciato e ilha già subito, nelle sue prime trasferte, episodi di razzismo e di discriminazione razziale. Sta di fatto che la xenofobia si annida non solo negli stadi. Secondo i, infatti, viaggia sulle note di un coro sbarcato anche su. Il titolo è più che mai esemplificativo: “”. “Siamo nel 2022 e, dopo tanti anni, siamo ancora in questa situazione: in un’Italia poco unita, divisa tra nord e sud, dove si augurano morte e catastrofi naturali a una parte del Paese – dichiarano Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, e Gianni Simioli della Radiazza – Tutto questo per quale fine? Per quello che dovrebbe essere uno sport”. “Il ...

fanpage : Dai vergognosi cori da stadio a brano su #Spotify: '#Vesuvio erutta, Napoli è distrutta' diventa una hit. Polemiche… - lulu28_lulu : RT @GenCar5: Ho disdetto dopo vari anni l'abbonamento ad @AmazonMusic per aver veicolato ignobili contenuti razzisti ('Vesuvio erutta') inn… - CiroS031 : RT @DarioCi8: “Vesuvio erutta tutta Napoli distrutta” cantata in tutti gli stadi d’Italia Anche in quelli dove non giochiamo Siamo la vostr… - titty_napoli : RT @tuttonapoli: FOTO - 'Vesuvio erutta, tutta Napoli distrutta': l'oscena canzone su Spotify - paradisoa1 : RT @GenCar5: Su @Spotify sarebbe presente il brano '#Vesuvio erutta, tutta #Napoli distrutta'. L’odio discriminatorio antinapoletano in It… -