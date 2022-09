Verso Napoli-Liverpool, il Maradona sarà una bolgia: il dato biglietti (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo due anni di assenza il Napoli torna a calcare il palcoscenico europeo più importante: la Champions Laegue. Il match è di quelli impegnativi, ma affascinanti. Gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno il Liverpool di Klopp, finalista della scorsa edizione. Si sa, la Champions regala sempre emozioni diverse; affrontare le squadre più forti d’Europa galvanizza ulteriormente la squadra che in queste occasioni, raramente, ha deluso le aspettative. L’inizio positivo di questa stagione ha riportato fiducia attorno alla squadra e ora la Champions League rappresenta l’occasione per ricucire definitivamente lo strappo tra la tifoseria e la squadra. Anche per questo motivo, i tifosi accorreranno in massa allo Stadio Maradona per spingere gli azzurri Verso l’impresa. Napoli Champions League ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo due anni di assenza iltorna a calcare il palcoscenico europeo più importante: la Champions Laegue. Il match è di quelli impegnativi, ma affascinanti. Gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno ildi Klopp, finalista della scorsa edizione. Si sa, la Champions regala sempre emozioni diverse; affrontare le squadre più forti d’Europa galvanizza ulteriormente la squadra che in queste occasioni, raramente, ha deluso le aspettative. L’inizio positivo di questa stagione ha riportato fiducia attorno alla squadra e ora la Champions League rappresenta l’occasione per ricucire definitivamente lo strappo tra la tifoseria e la squadra. Anche per questo motivo, i tifosi accorreranno in massa allo Stadioper spingere gli azzurril’impresa.Champions League ...

