Venticinque anni fa moriva ' La matita di Dio' | nuovo centro a Calcutta dedicato a Madre Teresa

Agenzia_Ansa : Il Regno Unito e il mondo ricordano Lady D, al secolo Diana Spencer, a 25 anni esatti dallo schianto del tunnel del… - E1LEX84 : @pauloflorenz Più che tranquilli, avviliti. Comunque si guarda lo stesso anche se ne prendiamo 6 come quelli fatti… - marialilb : RT @FrancoScarsell2: Venticinque anni moriva Madre Teresa di Calcutta, Suora Missionaria della Carità che ha offerto la sua intera esistenz… - FrancoScarsell2 : Venticinque anni moriva Madre Teresa di Calcutta, Suora Missionaria della Carità che ha offerto la sua intera esist… - graniserba : Il 5 settembre di venticinque anni fa moriva a #Calcutta #MadreTeresa. Il suo #lavoro tra i #poveri, svolto quasi s… -

L'apertura coinciderà con le celebrazioni per ricordare i 25dalla morte della suora di origine macedone, proclamata beata da Giovanni Paolo II nel 2003 e santa da papa Francesco nel 2016. "...Per concludere uno sguardo all'andamento della settimana 126: 94 casi illuglio, 825 il ... In due(2020 e 2021) 43.128 contagi. In poco più di otto mesi del 2022 i nuovi casi sono ...Saranno inaugurate oggi a Calcutta, lungo la centralissima Park Street, le attività di un nuovo centro per i bambini di strada delle Missionarie della ...Il maggiore dei carabinieri Arcangelo Maiello, 39 anni, ha lasciato la guida del Nucleo Investigativo di Monza e Brianza. Andrà in Sicilia.