Venti giorni al voto. Nei sondaggi crescono gli indecisi e gli astenuti (42%)

AlexBazzaro : Covid, Speranza: “tra 10 giorni prime forniture di vaccini aggiornati”. Non ha capito che tra venti giorni le sue… - hisworkwife : sono venti giorni che ho questo senso di ansia continua. pensavo fossero l’esame o il compleanno o il lavoro. è pas… - tziufranco2 : @GiovanniDrogo19 @fvtsQK7bvTo6Viv @CarloCalenda @matteorenzi @ItaliaViva @Azione_it esatto e siamo a venti giorni dal voto - caffeinehighh : Tra venti giorni rischiamo di avere la peggiore destra di sempre al governo. Così, giusto per ricordarci il vero pr… - clmmrt75 : RT @Rastamit: @drewviola @EnricoLetta @pdnetwork Quelli che se ne sono andati devono sapere che la sfida che fra venti giorni il nostro pae… -

Se si andasse alle elezioni oggi la coalizione di centrodestra - rispetto alla scorsa rilevazione - arretra al 47,3% (era al 48,5% la scorsa settimana) così come il centrosinistra al 28,5% (era al 29,...Snam, adesso, hadi tempo per rispondere e ai primi di ottobre sarà convocata una nuova seduta della Conferenza dei servizi per discuterne. Poi ci saranno altriper pareri e ...Piani di Bobbio, previsioni meteo per il 5/09/2022. Giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, temperature comprese tra 6 e 18°C ...Cuneo, previsioni meteo per il 5/09/2022. Giornata caratterizzata da pioggia alternata a schiarite, temperatura minima 16°C, massima 24°C ...