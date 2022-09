“Venite due uomini si baciano in strada” | la surreale telefonata della signora milanese alla polizia | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) L’omofobia è presente in Italia e lo si percepisce anche dai gesti di alcuni cittadini. Solo qualche, a Napoli, una suora intervenne per cercare di bloccare uno shooting fotografico che vedeva come protagoniste due ragazze intente a scambiarsi un bacio in. Ora la storia, più o meno simile, si è ripetuta a Milano, come si vede nella scena – immortalata dal telefono di uno dei presenti sul posto –che chiama laperché ha visto duebaciarsi in, non distante dsua abitazione. La Milano bene. #omofobia #LGBT pic.twitter.com/A4zTfzuqel — Simona Berterame (@BerterameSimona) September 3, 2022chiamaperché vede dueche siLa ...