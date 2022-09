Venezia 79, “L’Immensità” è il racconto poetico dell’infanzia fluida di Emanuele Crialese (Di lunedì 5 settembre 2022) “E’ il racconto della mia infanzia fluida”. Così il regista romano Emanuele Crialese (57 anni) parla del suo film “L’Immensità”, in concorso alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola (dal 15 settembre nelle sale) narra la storia di una famiglia che si trasferisce a Roma negli anni Settanta, una famiglia in cui l’amore è finito e nell’infelicità la madre (interpretata da Penelope Cruz) cresce tre figli, la maggiore delle quali rifiuta il suo nome e la sua identità sessuale: Adriana ha 12 anni e si fa chiamare Andrea (Luana Giuliani). Il regista Emanuele Crialese e l’attrice Penelope Cruiz alla Mostra del Cinema di Venezia (Ansa)Si tratta di racconto autobiografico che Crialese inseguiva da ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 5 settembre 2022) “E’ ildella mia infanzia”. Così il regista romano(57 anni) parla del suo film “”, in concorso alla 79esima Mostra del Cinema di. La pellicola (dal 15 settembre nelle sale) narra la storia di una famiglia che si trasferisce a Roma negli anni Settanta, una famiglia in cui l’amore è finito e nell’infelicità la madre (interpretata da Penelope Cruz) cresce tre figli, la maggiore delle quali rifiuta il suo nome e la sua identità sessuale: Adriana ha 12 anni e si fa chiamare Andrea (Luana Giuliani). Il registae l’attrice Penelope Cruiz alla Mostra del Cinema di(Ansa)Si tratta diautobiografico cheinseguiva da ...

