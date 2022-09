Venezia 79 | Harry Styles assediato dai fan al Lido VIDEO

(Di lunedì 5 settembre 2022) "Continuare a recitare? In realtà ancora non lo so. Io mi sento molto fortunato, perché faccio un lavoro che mi piace, ma cerco di non guardare troppo avanti, vivo quasi giorno per giorno". Lo ha detto la popstar...

team_world : Harry - meraviglioso come sempre - è arrivato alla conferenza stampa di #DontWorryDarling a #Venezia79? Ecco foto… - team_world : Harry è arrivato a Venezia????: domani alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica verrà presentato il film… - libertfly : A Venezia 79 è arrivata la coppia più chiacchierata (e stilosa) di questa Mostra del Cinema: Harry Styles e Olivia… - _fineline28_ : RT @canyonmonstan: harry, Venezia ti fa proprio bene, dovresti venirci più spesso - GiulyPavia : RT @hsitaliacandids: Harry arrivando alla conferenza stampa di #DontWorryDarling oggi a Venezia! -

Se non ce la fate ad aspettare il 22 luglio 2023 per vedereStyles all'arena di Campovolo, ultima data del suo Love On Tour, andate a. Dormite al Lido col sacco a pelo, come i suoi fan ...Accolti con trepidazione i protagonisti nel nuovo film di Olivia Wilde, Don't Worry Darling , in concorso a. Presenti in sala l'attoreStyles, l'attrice Gemma Chan, l'attore Chris Pine, e la regista del film Olivia Wilde. Una storia distopica, ma ambientata in un mondo glamour. Mi è sempre ...Come mai Florence Pugh, protagonista del film più atteso al festival di Venezia 2022, non parteciperà alla sua campagna pubblicitaria Ecco cosa è successo.«Sono grato alle persone che mi hanno sempre appoggiato nella mia vita, che mi hanno consentito di poter fare la musica che mi piace fare e ora mi seguono al cinema, credo di poter restituire anche da ...