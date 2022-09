Venezia 79, Guendalina Tavassi sul red carpet con la figlia Gaia (FOTO) (Di lunedì 5 settembre 2022) Guendalina Tavassi e la figlia a Venezia 79 Ormai è da qualche giorno che è inizia la l’edizione 79 della Mostra del Cinema di Venezia. Le star del cinema e dello spettacolo stanno filando sul red carpet in attesa di vedere i film in gara. Tra le star d’oltreoceano, per esempio, nella giornata di ieri L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 5 settembre 2022)e la79 Ormai è da qualche giorno che è inizia la l’edizione 79 della Mostra del Cinema di. Le star del cinema e dello spettacolo stanno filando sul redin attesa di vedere i film in gara. Tra le star d’oltreoceano, per esempio, nella giornata di ieri L'articolo proviene da Novella 2000.

zazoomblog : Venezia l’inconveniente di Guendalina Tavassi prima del red carpet: cosa è successo al vestito - #Venezia #l’inco… - IsaeChia : #Venezia79, quinto red carpet della Mostra del Cinema: ecco i look delle star Da Penelope Cruz a Irina Shayk fino… - asfaltofresco : guendalina e gaia le + belle di venezia - 361_magazine : Guendalina Tavassi ha paparazzato Can Yaman circondato dalla folla in stazione a Venezia, dove è arrivata nel tardo… - _rosa_lucia : Segnalo Guendalina Tavassi a Venezia che ha già fatto una marea di cazzate tipo prendere il treno sbagliato e rende… -