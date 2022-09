Venezia 79 | Elodie al debutto da attrice | “Tutti mi vogliono etichettare | ma non ho mai votato PD Nessun imbarazzo per le scene di nudo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ha conquistato il pubblico per la sua eleganza sul red carpet e i fotografi sono impazziti per lei.è sbarcata alla Mostra Internazionale del Cinema diper presentare il suodanel film “Ti mangio il cuore”, diretto da Pippo Mezzapesa, in concorso nella sezione Orizzonti, nelle sale italiane dal 22 settembre. Non mancanodi sesso nella pellicola ma la neoha dichiarato a Il Corriere della Sera: “. Ho da sempre un rapporto sereno con il mio corpo. Un seno è un seno. Ce l’ho io come lei, sono abbiamo ghiandole diverse. È da un po’ che penso alla possibilità di fare un’esperienza come, ma attendevo la magia, qualcosa che mi colpisse. Mi sono innamorata di questo ...