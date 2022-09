Venduta! Il Duro Attacco A Barbara D’Urso!

(Di lunedì 5 settembre 2022)D’Urso è finita nel mirino della Drag Queen Priscilla. Tutto a seguito di un intervento della conduttrice campana su Giorgia Meloni e che evidentemente non è piaciuto alla giudice di Drag Race. In buona sostanza, la nostra Barbarella, nonostante abbia posizioni diverse dalla leader di Fratelli d’Italia su molti temi, l’ha di fatto elogiata. Ed ecco servita la polemica, con Priscilla che usato parole davvero di fuoco contro la conduttrice campana. Ecco i dettagli della vicenda! La Drag Priscilla Tuona ControD’Urso sta per tornare con il suo Pomeriggio 5 ed è già al centro di una feroce polemica. Non c’entra nulla il talk pomeridiano di Canale 5, ma un intervento della conduttrice al Festival della Tv tenutosi a Dogliani. Nel dettaglio, a qualcuno non sono piaciute le sue dichiarazioni su ...

Corriere Cesenate

... e successivamente ha rivelato di credere sia né più né meno una: E a pensarla come lei ... La conduttrice ci va giùcon alcuni giornalisti e blogger: 'Fanno davvero una brutta vita' Barbara ...... e successivamente ha rivelato di credere sia né più né meno una: E a pensarla come lei ... La conduttrice ci va giùcon alcuni giornalisti e blogger: 'Fanno davvero una brutta vita' Barbara ... Longiano, sulla via Emilia il nuovo punto vendita di Apofruit In attesa del confronto da Cernobbio, Carlo Calenda ed Enrico Letta promettono scintille. I segretari di Azione e Pd non se le mandano a dire via social (su Twitter nello specifico) tra affondi, metaf ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...