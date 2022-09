Vela | Tita-Banti matematicamente campioni del mondo in Canada

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 5 settembre 2022) Impressionante lo score registrato da Ruggeroe Caterinain questo Campionato deldi Halifax in. L’equipaggio oro olimpico di Tokyo non è più sceso dal gradino più alto del podio da quel giorno e in Nova Scotia ha dimostrato un affiatamento e una concentrazione tali da farli volare sull’acqua e permettergli di vincere praticamente la totalità delle prove. Uno score – quello ad un giorno dal finale – che ha consentito agli azzurri di festeggiareil titolo iridato. Ma gli altri equipaggi italiani sono in top five: Ugolini – Giubilei al secondo posto e Bissaro – Frascari al quinto. Nella classe acrobatica dei 49er e 49erFX gli equipaggi azzurri sono a pochi punti dalla top ten, domani giornata decisiva per entrare in Medal Race. ...