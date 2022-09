Vela, Mondiali 2022: Tita-Banti campioni nella classe Nacra 17 (Di lunedì 5 settembre 2022) Ruggero Tita e Caterina Banti trionfano ai Campionati Mondiali di Vela nella classe olimpica Nacra 17. Ad Halifax in Canada, l’equipaggio azzurro, oro olimpico lo scorso anno a Tokyo, ha vinto con una giornata d’anticipo il torneo dopo il dominio nelle prove iridate. Soddisfatto il tecnico FIV Gabriele Bruni: “Con oggi Tita – Banti hanno matematicamente vinto questo Campionato del Mondo dimostrando una conduzione del Nacra 17 davvero impeccabile. Ci tengono a concludere comunque bene e domani saranno concentrati. Ottima la giornata di Bissaro – Frascari che sono arrivati al quinto posto e Ugolini – Giubilei che hanno consolidato la seconda piazza. Domani sarà fondamentale mantenere per tutti alta la concentrazione ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Ruggeroe Caterinatrionfano ai Campionatidiolimpica17. Ad Halifax in Canada, l’equipaggio azzurro, oro olimpico lo scorso anno a Tokyo, ha vinto con una giornata d’anticipo il torneo dopo il dominio nelle prove iridate. Soddisfatto il tecnico FIV Gabriele Bruni: “Con oggihanno matematicamente vinto questo Campionato del Mondo dimostrando una conduzione del17 davvero impeccabile. Ci tengono a concludere comunque bene e domani saranno concentrati. Ottima la giornata di Bissaro – Frascari che sono arrivati al quinto posto e Ugolini – Giubilei che hanno consolidato la seconda piazza. Domani sarà fondamentale mantenere per tutti alta la concentrazione ...

