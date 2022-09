Valentina Bissoli sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 5 settembre 2022) La moveronese ha sfilato lo scorso 4 settembre con un abito in velour blue stropicciato ispirato al Rinascimento dello stilista Matteo Perinin abito Matteo Perin – credito foto Comi:TerenghiLo stilista Matteo Perin presente alla 79esimadeldicon una sua incantevole creazione, indossata da. La moveronese, già musa di diversi fotografi e campagne pubblicitarie, ha sfilato sul redil 4 settembre con un abito in velour blue stropicciato ispirato al Rinascimento con twist al 21esimo secolo, impreziosito sulla spalla da un accessorio in diamanti. «Un particolare che vuole ricordare lo splendore dell’epoca a cui mi sono ispirato. Azzeccatissimo ...