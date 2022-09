Usa, le ambiguità del piano di Biden contro il cambiamento climatico. Punta sulle rinnovabili, ma durante la transizione potrebbe aprire alle trivellazioni (Di lunedì 5 settembre 2022) È stato salutato come uno storico pacchetto legislativo per contrastare il cambiamento climatico e favorire la produzione di energia pulita. Secondo i dati presentati dal governo americano permetterà di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra del 40% rispetto ai livelli del 2005. Eppure, i 369 miliardi di dollari su misure energetiche stanziati all’interno del più ampio “Inflation Reduction Act” appena firmato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden offrono nuovo impulso anche ai combustibili fossili, aprendo alla possibilità di nuove esplorazioni prima di virare verso le rinnovabili. “Lo hanno chiamato Inflation Reduction Act come strumento di marketing”, ha affermato John Harwood, corrispondente dalla Casa Bianca della CNN, Puntando il dito contro il senatore Joe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) È stato salutato come uno storico pacchetto legislativo per contrastare ile favorire la produzione di energia pulita. Secondo i dati presentati dal governo americano permetterà di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra del 40% rispetto ai livelli del 2005. Eppure, i 369 miliardi di dollari su misure energetiche stanziati all’interno del più ampio “Inflation Reduction Act” appena firmato dal presidente degli Stati Uniti Joeoffrono nuovo impulso anche ai combustibili fossili, aprendo alla possibilità di nuove esplorazioni prima di virare verso le. “Lo hanno chiamato Inflation Reduction Act come strumento di marketing”, ha affermato John Harwood, corrispondente dalla Casa Bianca della CNN,ndo il ditoil senatore Joe ...

