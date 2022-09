US Open 2022, Medvedev eliminato: ora Nadal, Ruud ed Alcaraz possono diventare n.1 del mondo! Le proiezioni del ranking ATP (Di lunedì 5 settembre 2022) Gli US Open 2022 di tennis, quarto ed ultimo torneo stagionale dello Slam, ha visto nella notte l’eliminazione di Daniil Medvedev, numero 1 del seeding e del mondo: il russo, campione uscente, lunedì prossimo perderà la vetta del ranking ATP, con tre tennisti in lotta per la successione, ovvero gli spagnoli Rafael Nadal e Carlos Alcaraz ed il norvegese Casper Ruud. Rafael Nadal diventa numero uno al mondo se: vince gli US Open (7630), perde in finale (6830), perde in semifinale (6350) o ai quarti (5990) e Alcaraz (5940) e Ruud (5850) al massimo perdono in finale, perde agli ottavi (5810) e Alcaraz (5460) e Ruud (5370) arrivano al massimo in semifinale. Carlos ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Gli USdi tennis, quarto ed ultimo torneo stagionale dello Slam, ha visto nella notte l’eliminazione di Daniil, numero 1 del seeding e del mondo: il russo, campione uscente, lunedì prossimo perderà la vetta delATP, con tre tennisti in lotta per la successione, ovvero gli spagnoli Rafaele Carlosed il norvegese Casper. Rafaeldiventa numero uno al mondo se: vince gli US(7630), perde in finale (6830), perde in semifinale (6350) o ai quarti (5990) e(5940) e(5850) al massimo perdono in finale, perde agli ottavi (5810) e(5460) e(5370) arrivano al massimo in semifinale. Carlos ...

