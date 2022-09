US Open 2022, Carlos Alcaraz: “Contro Brooksby ho giocato la mia miglior partita del torneo. Kyrgios è uno dei favoriti” (Di lunedì 5 settembre 2022) Finora è stato un percorso netto quello di Carlos Alcaraz agli US Open 2022. Lo spagnolo ha infatti vinto i suoi primi tre match senza perdere nemmeno un set e si è dunque confermato uno dei principali favoriti per la vittoria finale. Intervenuto ai microfoni dopo il suo sedicesimo di finale Contro lo statunitense Jenson Brooksby, Alcaraz ha affermato (fonte: Ubitennis.com): “Contro Brooksby ho giocato benissimo, direi il miglior match fino a questo momento. Mi sento benissimo per come ho giocato questa partita, un ottimo livello, sono davvero contento della mia prestazione“. Lo spagnolo ha poi spiegato come è riuscito a recuperare dallo 0-3 (con ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Finora è stato un percorso netto quello diagli US. Lo spagnolo ha infatti vinto i suoi primi tre match senza perdere nemmeno un set e si è dunque confermato uno dei principaliper la vittoria finale. Intervenuto ai microfoni dopo il suo sedicesimo di finalelo statunitense Jensonha affermato (fonte: Ubitennis.com): “hobenissimo, direi ilmatch fino a questo momento. Mi sento benissimo per come hoquesta, un ottimo livello, sono davvero contento della mia prestazione“. Lo spagnolo ha poi spiegato come è riuscito a recuperare dallo 0-3 (con ...

ilpost : È stata la sorella minore di Venus, un esempio per gli afroamericani, un'icona femminista e probabilmente la più gr… - LaStampa : Us Open, Berrettini trionfa al quinto set su Fokina e vola ai quarti di finale - RaiNews : 'Sono davvero orgoglioso perché non ho iniziato la partita come avrei voluto, ero indietro un set e un break, ma so… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #PODCAST: la puntata di '#UdineseRoma 4-0 - A botta calda' del 4 settembre 2022 [AUDIO] #ASRoma #Udinese #SerieA #M… - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: «È uno schifo e il bello è che mentre stava succedendo il tutto nessuno si è alzato o ha fatto qualcosa», si è sfogata la vit… -