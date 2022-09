Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte svela che peso dà alle critiche: “Spesso sono cattiverie camuffate da consigli” (Di lunedì 5 settembre 2022) Andrea Nicole Conte, ex volto noto di Uomini e Donne, ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower. Attraverso il classico e, ormai famoso, “box domande”, l’ex tronista ha risposto a chi le ha chiesto come gestisce le critiche e il giudizio degli altri: Questa è una domanda che mi viene posta Spesso. A volte insieme a “come gestisco il giudizio degli altri?”. Non è semplice ma quello che vi dico sempre è che siamo noi a stabilire cosa, di quello che ci viene detto, può avere un valore e soprattutto quanto! C’è poi da fare una distinzione fondamentale tra “giudizio” e “consiglio” che sono due cose nettamente diverse ma che Spesso vengono scambiate volutamente per nascondere la cattiveria di fondo, camuffandola ... Leggi su isaechia (Di lunedì 5 settembre 2022), ex volto noto di, ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower. Attraverso il classico e, ormai famoso, “box domande”, l’ex tronista ha risposto a chi le ha chiesto come gestisce lee il giudizio degli altri: Questa è una domanda che mi viene posta. A volte insieme a “come gestisco il giudizio degli altri?”. Non è semplice ma quello che vi dico sempre è che siamo noi a stabilire cosa, di quello che ci viene detto, può avere un valore e soprattutto quanto! C’è poi da fare una distinzione fondamentale tra “giudizio” e “o” chedue cose nettamente diverse ma chevengono scambiate volutamente per nascondere la cattiveria di fondo, camuffandola ...

