Uomini e Donne, Amici e Tu si que vales: ecco quando tornano in onda i programmi di Maria De Filippi (Di lunedì 5 settembre 2022) La nuova stagione televisiva 2022/2023 è alle porte e nel palinsesto Mediaset sono presenti ben tre programmi targati Maria De Filippi: Uomini e Donne, Amici 22 e Tu si que vales. Il primo a tornare sullo schermo di Canale 5 sarà Tu sì que vales, la cui messa in onda della prima puntata è prevista per sabato 17 settembre. Confermata la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Ci saranno anche Giovannino e i conduttori Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e la ballerina di Amici Giulia Stabile. Per quanto riguarda invece Amici 22, l'esordio ci sarà domenica pomeriggio 18 settembre. Confermati ...

