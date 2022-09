Unità nazionale con Pd e Calenda scatena il panico a sinistra | botte da orbi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 settembre 2022) A venti giorni dalle elezioni ecco il triangolo del botta e risposta. Mentre i confronti tv stentano a materializzarsi, che si tratti del salotto di Bruno Vespa o dello studio di Enrico Mentana o di qualsiasi altra emittente tv, i leader continuano a punzecchiarsi a distanza tramite comunicati o social. Di un faccia a faccia vero e proprio, eccezion fatta per Letta-Meloni sul sito del Corriere della Sera il 12 settembre, insomma, non c'è traccia. Eppure, le provocazioni a distanza fra le punte di diamante delle varie coalizioni sono all'ordine del giorno. In una sorta di tutti contro tutti rigorosamente non vis à vis, com'è successo invece al Forum Ambrosetti di Cernobbio, ma con attacchi e contrattacchi continui. C'è il leader di Azione e del Terzo polo, Carlo, che parla di buon mattino ai microfoni di Rtl 102.5 di «un governo di larga coalizione anche con Pd, ...