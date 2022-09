Una Vita anticipazioni: Genoveva ha solo quello in mente (Di lunedì 5 settembre 2022) : nessun dubbio per la Salmeron, ecco cosa succede nella nuova puntata. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni della nuova puntata di Una Vita, prevista per questo lunedì; la settimana della telenovela si riaprirà con Valeria disperata e Genoveva pronta a sfruttare la situazione per venire L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 5 settembre 2022) : nessun dubbio per la Salmeron, ecco cosa succede nella nuova puntata. Come ogni giorno, vi riportiamo ledella nuova puntata di Una, prevista per questo lunedì; la settimana della telenovela si riaprirà con Valeria disperata epronta a sfruttare la situazione per venire L'articolo proviene da Leggilo.org.

