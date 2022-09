Una nuova Iron Lady a Downing Street: Liz Truss terzo premier donna del Regno Unito (Di lunedì 5 settembre 2022) Un’imitazione di Margaret Thatcher: grottesca quanto improbabile per i detrattori; degna di alimentare qualche speranza per quella base militante del Partito Conservatore britannico (200.000 iscritti in tutto) che in maggioranza l’ha scelta per esclusione o per convinzione come erede di Boris Johnson a Downing Street. Mary Elizabeth Truss, 47 anni, detta Liz, ministra degli Esteri da 12 mesi, sara’ da domani la terza premier donna del Regno Unito (Tory come le altre) dopo l’epopea della Lady di Ferro e la trascurabile parentesi di Theresa May. Il richiamo al modello Thatcher e’ stato la costante della campagna d’immagine che ha dato impulso alla non proprio irresistibile ascesa della nuova premier di Sua Maesta’, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) Un’imitazione di Margaret Thatcher: grottesca quanto improbabile per i detrattori; degna di alimentare qualche speranza per quella base militante del Partito Conservatore britannico (200.000 iscritti in tutto) che in maggioranza l’ha scelta per esclusione o per convinzione come erede di Boris Johnson a. Mary Elizabeth, 47 anni, detta Liz, ministra degli Esteri da 12 mesi, sara’ da domani la terzadel(Tory come le altre) dopo l’epopea delladi Ferro e la trascurabile parentesi di Theresa May. Il richiamo al modello Thatcher e’ stato la costante della campagna d’immagine che ha dato impulso alla non proprio irresistibile ascesa delladi Sua Maesta’, ...

