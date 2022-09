Una donna alle prese con l'oscuro passato del marito (Di lunedì 5 settembre 2022) Ogni famiglia nasconde qualcosa. In questa di Solo uno sguardo, miniserie francese in onda stasera su Canale 5 (ore 21.20), il marito custodisce segreti, bugie e intrecci riguardanti vite precedenti che all’improvviso vengono a galla, scuotendo l’equilibrio di tutti. La moglie per amore è disposta a tutto. Ma basta l’amore per superare le menzogne? L’adattamento tv è ispirato a Identità al buio, bestseller di Harlan Coben, supervisore alla sceneggiatura; due le puntate (la prossima e ultima va in onda mercoledì 7 settembre), ciascuna è composta da tre episodi. Le fiction di Mediaset in arrivo nel prossimo autunno-inverno 2022-2023 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 settembre 2022) Ogni famiglia nasconde qualcosa. In questa di Solo uno sguardo, miniserie francese in onda stasera su Canale 5 (ore 21.20), ilcustodisce segreti, bugie e intrecci riguardanti vite precedenti che all’improvviso vengono a galla, scuotendo l’equilibrio di tutti. La moglie per amore è disposta a tutto. Ma basta l’amore per superare le menzogne? L’adattamento tv è ispirato a Identità al buio, bestseller di Harlan Coben, supervisore alla sceneggiatura; due le puntate (la prossima e ultima va in onda mercoledì 7 settembre), ciascuna è composta da tre episodi. Le fiction di Mediaset in arrivo nel prossimo autunno-inverno 2022-2023 guarda le foto ...

CarloCalenda : Berlusconi ha anche mandato il primo uomo sulla Luna e inventato i vaccini. Ma cara Onle Fascina, che tristezza ved… - TNannicini : Per Forza Italia la donna è solo madre e casalinga. Il #25settembre è una scelta di campo. Da una parte le televend… - poliziadistato : Una vita salvata per una frazione di secondo. Grazie ad Alberto, poliziotto della questura di Venezia, la giovane d… - Stegosauro : @NFratoianni Tra l'altro cade in contraddizione, Tajani. La Papessa, nei Tarocchi, è una donna saggia i cui consigli vanno seguiti. - weenacleo : @___D25___ Mariolina Castelleone una bella donna per un bel partito .Io M5s sempre. -