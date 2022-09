Una buona strategia di marketing passa anche dalle t-shirt personalizzate (Di lunedì 5 settembre 2022) Le strategie di marketing classiche prevedono di farsi pubblicità usando canali di comunicazione come i giornali, la radio, la televisione e i manifesti. Si tratta, però, di strategie che presuppongono un investimento piuttosto elevato dal punto di vista economico, e che in generale richiedono un dispendio di risorse non indifferente. Ecco perché può essere conveniente mettersi in cerca di una soluzione alternativa, magari meno costosa ma altrettanto efficace. Le t-shirt, per esempio, favoriscono la promozione del marchio e sono utilizzate, non a caso, sia dalle aziende che da altre organizzazioni che desiderano farsi conoscere, come per esempio le associazioni. Promuoversi con le magliette personalizzate Per fare in modo che la promozione che viene pianificata abbia gli esiti sperati e raggiunga i risultati che si ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022) Le strategie diclassiche prevedono di farsi pubblicità usando canali di comunicazione come i giornali, la radio, la televisione e i manifesti. Si tratta, però, di strategie che presuppongono un investimento piuttosto elevato dal punto di vista economico, e che in generale richiedono un dispendio di risorse non indifferente. Ecco perché può essere conveniente mettersi in cerca di una soluzione alternativa, magari meno costosa ma altrettanto efficace. Le t-, per esempio, favoriscono la promozione del marchio e sono utilizzate, non a caso, siaaziende che da altre organizzazioni che desiderano farsi conoscere, come per esempio le associazioni. Promuoversi con le magliettePer fare in modo che la promozione che viene pianificata abbia gli esiti sperati e raggiunga i risultati che si ...

