Una buona notizia per il caro-bollette: farà caldo fino a novembre (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - Non saranno le bollette del riscaldamento il principale problema fino almeno a novembre, ma invece ancora le conseguenze del caldo anomalo. "Ci aspettano ancora settimane di caldo, almeno sino a novembre, con il rischio che l'infiltrazione di correnti fredde - che dovrebbe aumentare - porti a nuovi eventi estremi come grandini e alluvioni". A parlare è Antonello Pasini, primo ricercatore Cnr e docente di Fisica del Clima presso l'università degli Studi Roma Tre, che, in un'intervista all'AGI ha messo in guardia dai possibili effetti del cambiamento climatico nei mesi che ci aspettano: "È necessario premettere che fare previsioni a lungo termine, in particolar modo per il bacino del Mediterraneo, ad eccezione forse di quel che riguarda l'estate, è assai complesso e il margine di ... Leggi su agi (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - Non saranno ledel riscaldamento il principale problemaalmeno a, ma invece ancora le conseguenze delanomalo. "Ci aspettano ancora settimane di, almeno sino a, con il rischio che l'infiltrazione di correnti fredde - che dovrebbe aumentare - porti a nuovi eventi estremi come grandini e alluvioni". A parlare è Antonello Pasini, primo ricercatore Cnr e docente di Fisica del Clima presso l'università degli Studi Roma Tre, che, in un'intervista all'AGI ha messo in guardia dai possibili effetti del cambiamento climatico nei mesi che ci aspettano: "È necessario premettere che fare previsioni a lungo termine, in particolar modo per il bacino del Mediterraneo, ad eccezione forse di quel che riguarda l'estate, è assai complesso e il margine di ...

FBiasin : #MilanInter primo tempo: buona #Inter fino al gol, poi l’errore (grave) dei nerazzurri e una seconda parte tutta ro… - MatteoRichetti : Se per raccogliere voti devi dire queste boiate allora hai un problema molto molto serio. La verità è che non esis… - CottarelliCPI : Riaprono le scuole. Basta mascherina e ritorna il compagno e la compagna di banco. Finalmente una buona notizia. - anthrdayofsun : Vado a farmi le unghie, unica coccola della giornata (come una buona Katia direbbe @EdoardoZaggia ) e la mia esteti… - PR0DJ0NE : collettivamente ci siamo fumati una buona canna e ci siamo immaginati quel trailer -