Tg3web : Nuovo colpo alla libertà di stampa in Russia. Un tribunale di Mosca ha revocato la licenza di pubblicazione al gior… - EnfantProdige : RT @ilpost: Un tribunale di Mosca ha revocato la licenza di stampa a Novaya Gazeta, il principale e più noto giornale indipendente russo ht… - ilpost : Un tribunale di Mosca ha revocato la licenza di stampa a Novaya Gazeta, il principale e più noto giornale indipende… - marcello_salvi : RT @Tg3web: Nuovo colpo alla libertà di stampa in Russia. Un tribunale di Mosca ha revocato la licenza di pubblicazione al giornale indipen… - Daymons94519400 : RT @Tg3web: Nuovo colpo alla libertà di stampa in Russia. Un tribunale di Mosca ha revocato la licenza di pubblicazione al giornale indipen… -

15.55, ritirata licenza a Novaya Gazeta A,unha revocato la licenza di pubblicazione per il giornale indipendente Novaya Gazeta,diretta dal premio Nobel per la pace Muratov. La decisione è stata presa su richiesta dell'Ente ...Questo articolo è apparso su Forbes.com La licenza per i media del quotidiano indipendente russo Novaya Gazeta è stata revocata lunedì da undi. La decisione è arrivata mesi dopo che il giornale, il cui caporedattore Dmitry Muratov ha vinto il Premio Nobel per la pace 2021, è stato costretto a sospendere le operazioni a ...La testata diretta da Muratov aveva comunque sospeso le pubblicazioni per decisione autonoma a partire da marzo ...Un nuovo colpo alla libertà di stampa in Russia. Un tribunale di Mosca ha revocato la licenza per l'edizione cartacea del giornale ...