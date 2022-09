Un posto al sole anticipazioni: inizia la battaglia di Niko dopo la morte di Susanna (Di lunedì 5 settembre 2022) Le vicende di Palazzo Palladini continuano ad appassionare il pubblico di Rai3, che ogni giorno attende un nuovo episodio di Un posto al sole. Gli ultimi avvenimenti hanno però sconvolto le faglie protagoniste della soap opera, che dovranno assistere quasi impotenti alla morte di Susanna. Questo scenario potrebbe però aprire una battaglia tra Micaela e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 settembre 2022) Le vicende di Palazzo Palladini continuano ad appassionare il pubblico di Rai3, che ogni giorno attende un nuovo episodio di Unal. Gli ultimi avvenimenti hanno però sconvolto le faglie protagoniste della soap opera, che dovranno assistere quasi impotenti alladi. Questo scenario potrebbe però aprire unatra Micaela e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

