Un Posto Al Sole anticipazioni: il dramma di Niko, come cambierà il protagonista (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo la morte di Susanna, Niko cambierà totalmente. Cosa accadrà dopo il lutto in un Un Posto Al Sole? Nessuno si immaginava una puntata del genere a Un Posto Al Sole e la trama della soap vedrà ancora protagonista amico oggi in lutto. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Il pubblico di Un Posto Al Sole è rimasto stordito e sgomento dopo il triste epilogo dell'attentato di Lello Valsano. Susanna Picardi ha perso la vita e l'attrice Agnese Lorenzin esce per sempre dalla soap, dopo anni ...

