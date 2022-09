Un bimbo di tre anni lasciato solo dai genitori esce di casa e vaga nella notte (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - È uscito di casa da solo nel cuore della notte alla ricerca dei parenti. A tre anni, a piedi scalzi. Lo ha visto uscire dal portone un passante che ha dato l'allarme. È successo a Orvieto, denunciati per abbandono di minore i genitori. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bambino di tre anni si sarebbe svegliato in casa senza trovare nessuno nell'abitazione. A quel punto, avrebbe deciso di uscire, incamminandosi per la strada deserta. I carabinieri hanno poi appurato che i parenti, affermando che il piccolo si fosse addormentato in casa, avevano deciso di uscire dall'abitazione, lasciandolo di fatto da solo. Ulteriori accertamenti, rendono noto i militari della compagnia di Terni, "valuteranno il contesto familiare in ... Leggi su agi (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - È uscito didanel cuore dellaalla ricerca dei parenti. A tre, a piedi scalzi. Lo ha visto uscire dal portone un passante che ha dato l'allarme. È successo a Orvieto, denunciati per abbandono di minore i. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bambino di tresi sarebbe svegliato insenza trovare nessuno nell'abitazione. A quel punto, avrebbe deciso di uscire, incamminandosi per la strada deserta. I carabinieri hanno poi appurato che i parenti, affermando che il piccolo si fosse addormentato in, avevano deciso di uscire dall'abitazione, lasciandolo di fatto da. Ulteriori accertamenti, rendono noto i militari della compagnia di Terni, "valuteranno il contesto familiare in ...

