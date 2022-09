“Un anno fa, a casa”. Ilary e Totti, scoperti gli altarini. Prima della separazione ufficiale (Di lunedì 5 settembre 2022) Totti e Ilary erano già separati e non da poco. Si continua a parlare di quello che è senza dubbio il gossip dell’estate 2022: l’addio tra l’ex captano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Da tempo si parlava di una crisi, della comparsa di Noemi Bocchi al fianco del Pupone, ma la voce è sempre smentite dai due. La Prima smentita era arrivata con una storia di Instagram in cui Ilary Blasi riprendeva Francesco Totti che chiedeva ai giornalisti di lasciare in pace la famiglia, poi quella pubblica, in televisione, quando la conduttrice dell’Isola dei Famosi commentava come fake news la notizia della relazione extraconiugale di Totti con la giovane Noemi Bocchi. Totti e Ilary erano ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 settembre 2022)erano già separati e non da poco. Si continua a parlare di quello che è senza dubbio il gossip dell’estate 2022: l’addio tra l’ex captanoRoma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Da tempo si parlava di una crisi,comparsa di Noemi Bocchi al fianco del Pupone, ma la voce è sempre smentite dai due. Lasmentita era arrivata con una storia di Instagram in cuiBlasi riprendeva Francescoche chiedeva ai giornalisti di lasciare in pace la famiglia, poi quella pubblica, in televisione, quando la conduttrice dell’Isola dei Famosi commentava come fake news la notiziarelazione extraconiugale dicon la giovane Noemi Bocchi.erano ...

