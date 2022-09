“Un Altro Domani”, anticipazioni del 5 settembre: la confidenza di Julia (Di lunedì 5 settembre 2022) “Un Altro Domani” ritorna oggi 5 settembre, con un doppio appuntamento in onda a partire dalle 15:45 su Canale 5 con gli episodi 66 e 67 della prima stagione della soap iberica: “Un Altro Domani”, trama del 5 settembre un Altro Domani 5 settembreCarmen, disperata, confessa a Enoa di essere innamorata di un Altro uomo e non di Victor con il quale si è appena fidanzata. Julia ha la conferma di essere incinta proprio nel momento un cui le piomba inaspettatamente in casa Diana con armi e bagagli. Cloe decide di andare a Madrid per conoscere Dani, ma lui (Dani/Maria) la dissuade con una scusa inventata al momento. Julia si confida con Elena e le parla della sua gravidanza, esprimendo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) “Un” ritorna oggi 5, con un doppio appuntamento in onda a partire dalle 15:45 su Canale 5 con gli episodi 66 e 67 della prima stagione della soap iberica: “Un”, trama del 5unCarmen, disperata, confessa a Enoa di essere innamorata di unuomo e non di Victor con il quale si è appena fidanzata.ha la conferma di essere incinta proprio nel momento un cui le piomba inaspettatamente in casa Diana con armi e bagagli. Cloe decide di andare a Madrid per conoscere Dani, ma lui (Dani/Maria) la dissuade con una scusa inventata al momento.si confida con Elena e le parla della sua gravidanza, esprimendo ...

OfficialASRoma : Mourinho: “Preferisco perdere una partita 4-0 che quattro partite 1-0. È dura per noi, è dura per i tifosi. Però è… - NicolaPorro : ?? L’idiozia del tetto al prezzo di gas e petrolio, il rischio di milioni di disoccupati e la folle teoria del Doman… - borghi_claudio : Come immaginavo la rubrica 'come fare per lasciare a casa un piddino' ha riscosso successo. Pare che domani… - DanieleVolpe7 : @eddajesu wow sai dire anche altro? Pagina 10 del vocabolario la studiamo domani? così impariamo qualche altra parola! EDDAJENO? - Ele_landia : RT @Pienaesatura1: @marchioman @Ele_landia Meglio un uovo oggi. Che una gallina. Domani. Domani è un altro giorno. -