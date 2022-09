Uk, in futuro una tartaruga potrebbe eleggere il leader conservatore (Di lunedì 5 settembre 2022) Si chiama Archie Harding e risulta iscritto di recente al Partito conservatore del Regno Unito. In questi giorni, dopo le dimissioni del Primo ministro Boris Johnson, gli iscritti al Partito conservatore stanno votando per scegliere chi sarà il loro prossimo leader. Il prescelto o la prescelta si presenterà quindi alla regina Elisabetta che, con il 99% di probabilità, lo/la nominerà Primo ministro. Archie Harding è una simpatica tartaruga che vive in casa di James Harding, già direttore delle news della Bbc, attualmente direttore di Tortoise Media. Archie non potrà votare, ma solo perché la sua iscrizione è avvenuta meno di tre mesi fa. In futuro potrebbe farlo, senonché, colpo di scena, è proprio James Harding che glielo vorrebbe impedire, perché non trova giusto che le tartarughe da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Si chiama Archie Harding e risulta iscritto di recente al Partitodel Regno Unito. In questi giorni, dopo le dimissioni del Primo ministro Boris Johnson, gli iscritti al Partitostanno votando per scegliere chi sarà il loro prossimo. Il prescelto o la prescelta si presenterà quindi alla regina Elisabetta che, con il 99% di probabilità, lo/la nominerà Primo ministro. Archie Harding è una simpaticache vive in casa di James Harding, già direttore delle news della Bbc, attualmente direttore di Tortoise Media. Archie non potrà votare, ma solo perché la sua iscrizione è avvenuta meno di tre mesi fa. Infarlo, senonché, colpo di scena, è proprio James Harding che glielo vorrebbe impedire, perché non trova giusto che le tartarughe da ...

