UFFICIALE Cosmi torna in panchina: è il nuovo allenatore del Rijeka (Di lunedì 5 settembre 2022) L’allenatore italiano Cosmi torna in panchina: è il nuovo tecnico del Rijeka in Croazia L’allenatore italiano Serse Cosmi torna in panchina e lo fa in Croazia. Il Rijeka lo ha infatti annunciato come nuovo tecnico del club tramite un comunicato UFFICIALE. IL COMUNICATO – «Serse Cosmi è il nuovo allenatore della squadra di calcio croata Rijeka. Cosmi è un allenatore italiano di grande esperienza che nella sua carriera ha diretto diverse squadre di Serie A italiana, una vera icona del calcio italiano che ha segnato profondamente il calcio italiano nella sua ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) L’italianoin: è iltecnico delin Croazia L’italiano Serseine lo fa in Croazia. Illo ha infatti annunciato cometecnico del club tramite un comunicato. IL COMUNICATO – «Serseè ildella squadra di calcio croataè unitaliano di grande esperienza che nella sua carriera ha diretto diverse squadre di Serie A italiana, una vera icona del calcio italiano che ha segnato profondamente il calcio italiano nella sua ...

tcm24com : Ufficiale: Serse Cosmi riparte dalla panchina del Rijeka #Cosmi #Rijeka - ILOVEPACALCIO : Ex rosa, UFFICIALE: Cosmi allenerà in Croazia - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Ex rosa, UFFICIALE: Cosmi allenerà in Croazia - Ilovepalermocalcio - CalcioPillole : Ufficiale, Serse #Cosmi vola in #Croazia: ecco il suo nuovo club - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Serse Cosmi riparte dal campionato croato: ha firmato con il Rijeka -

Ufficiale, Serse Cosmi vola in Croazia: ecco il suo nuovo club Calcio in Pillole Serse Cosmi riparte dalla Croazia: allenerà il Rijeka Serse Cosmi riparte dalla Croazia perché è ufficialmente il nuovo tecnico dell’HNK Rijeka, club che milita nella massima serie del calcio croato. Nel comunicato di presentazione, la società lo definis ... Lutto per Emma Marrone, è morto il papà Rosario È con un comunicato ufficiale del Comune di Aradeo che è stata annunciata la morte di Rosario Marrone, papà della cantante Emma Marrone. Il padre dell’artista salentina nata ad Amici (migliore amica d ... Serse Cosmi riparte dalla Croazia perché è ufficialmente il nuovo tecnico dell’HNK Rijeka, club che milita nella massima serie del calcio croato. Nel comunicato di presentazione, la società lo definis ...È con un comunicato ufficiale del Comune di Aradeo che è stata annunciata la morte di Rosario Marrone, papà della cantante Emma Marrone. Il padre dell’artista salentina nata ad Amici (migliore amica d ...