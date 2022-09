(Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - Bruxelles punta ad ampliare i proprial fine di richiedere alledi accumulare lee di interrompere idi fornitura neldi una crisi come quella scatenata dalla pandemia. È quanto si legge sul Financial Times, il quale ha potuto visionare una bozza di legge che darebbe allaeuropea un ampio margine di manovra per dichiarare lo stato di emergenza e di avviare una serie di interventi volti a prevenire la carenza di prodotti in alcuni settori sensibili. In base a quanto si legge nella bozza, riferisce il Ft, indi crisi imminente la- consultandosi con gli Stati membri - dichiarerebbe innanzitutto la 'vigilanza' quindi potrebbe ad alcune...

CarloCalenda : È del tutto ovvio che questa situazione è un rischio oggettivo alla sicurezza dell’UE. Ci sono progetti di sviluppo… - Agenzia_Ansa : Von der Leyen: 'Stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato dell'elettric… - ilfoglio_it : Ora che la Germania ha tolto il veto sul tetto al prezzo del gas, la Commissione è più libera di presentare le sue… - AgencyGea : La Commissione europea ha individuato il primo elenco di tre progetti transfrontalieri di #energiarinnovabile da re… - gonufrio : RT @andytuit: 'Se entro ottobre la petizione (..) raggiungerà il traguardo di 1 milione di firme (..) la Commissione Ue sarà (..) obbligata… -

Il Sannio Quotidiano

...anche una telefonata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente della... "Servivano a rieducare" Il retroscena " Nord Stream non riapre, ora l'studia lo scudo per ...La prima opzione, richiamata anche dalla presidente dellaUrsola von der Leyen, è quella di fissare un tetto al prezzo del gas. Che dovrebbe riguardare in primis quello che arriva via ... **Ue: Ft, Commissione vuole più poteri su contratti e scorte aziende in caso di crisi** "Abbiamo un Pnrr da attuare e attuarlo non vuol dire impedirsi o precludersi la possibilità di migliorarlo". Lo sostiene il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, che oggi è intervenuto a Torino per ...Dal 2 settembre scorso, le scuole europee possono iscriversi online per consentire ai propri studenti di competere con i coetanei degli altri ...