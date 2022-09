Ue | Fmi | serve riforma fiscale ma regole si adattino a rischi singoli paesi**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. - (Adnkronos) - Il quadro delle norme di bilancio dell'Unione Europea "ha bisogno di una" perché quelle esistenti "non hanno impedito disavanzi e indici di indebitamento che hanno minacciato la stabilità dell'unione monetaria e ancora oggi continuano a creare vulnerabilità". Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale in un documento appena diffuso in cui 'boccia' lefiscali attuali, anche alla luce di quanto avvenuto in occasione della crisi finanziaria del 2007, e avanza una propria proposta in tre punti. In un documento in cui si fa frequente riferimento all'Italia (come paese che soffre di un indebitamento elevato e quindi 'pericoloso' anche per i suoi partner), l'Fmi proponedi bilancio comunitarie basate sul 'livello dio' del debito dei diversi paesi e non su parametri ...