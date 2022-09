Udinese | Southgate alla Dacia Arena | “Impressionato dalla prestazione contro la Roma”

(Di lunedì 5 settembre 2022) C’era un ospite d’eccezione ieri seraad assistere ad. Si trattava di Gareth, ct della nazionale inglese. Arrivato in Friuli per assisterepartita di Abraham e Smalling, però il tecnico è rimastodegli uomini di Sottil: “Sono rimasto molto colpito dall’, che ha pressato alto e non ha lasciato sbocchi al gioco della: è davvero una squadra forte. Lo stadio è fantastico e l’hospitality è bellissima”, le sue dichiarazioni a Tutto.it SportFace.

sportface2016 : #Udinese, #Southgate: “Impressionato dalla prestazione contro la #Roma” - romanewseu : Inghilterra, #Southgate: 'L'Udinese contro la Roma mi ha colpito' -

Commenta per primo Garethieri sera era alla Dacia Arena per visionare Abraham e Smalling. Il ct dell'Inghilterra ha dichiarato aTv dopo il 4 - 0 contro la Roma: 'Sono rimasto molto colpito dall', che ...In più temeva la condizione dell', ottima in quest'inizio di stagione. Condizione confermata ... Sotto gli occhi del ct inglese- venuto a dare un'occhiata anche a Smalling come ...C'era un ospite d'eccezione ieri sera alla Dacia Arena ad assistere ad Udinese-Roma. Si trattava di Gareth Southgate.Complimenti davvero'. Pubblicità 'Lo stadio è fantastico - ha aggiunto l'allenatore, per la prima volta alla Dacia Arena - e l'hospitality è bellissima. 'Sono rimasto molto colpito dall'Udinese, che p ...