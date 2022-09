Udinese-Roma, Marino: “Vittoria roboante, andiamo avanti con questa mentalità” (Di lunedì 5 settembre 2022) Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato a margine della Vittoria per 4-0 sulla Roma: “Successo roboante. La squadra gioca a memoria, come fosse allenata da Sottil da sempre. Il mister ha trasmesso la sua mentalità e fornito un atteggiamento necessario in una squadra come l’Udinese. Sono orgoglioso dello staff, non credevo che avremmo potuto centrare determinati risultati così presto“. Marino ha poi aggiunto: “Il turnover a centrocampo si è rivelato vincente. Il gol che ci ha permesso di blindare i tre punti è stato quello di Samardzic. Ovviamente i momenti difficili non mancheranno, ma dobbiamo andare avanti con questa mentalità e rimanere umili. Sarà fondamentale ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato a margine dellaper 4-0 sulla: “Successo. La squadra gioca a memoria, come fosse allenata da Sottil da sempre. Il mister ha trasmesso la suae fornito un atteggiamento necessario in una squadra come l’. Sono orgoglioso dello staff, non credevo che avremmo potuto centrare determinati risultati così presto“.ha poi aggiunto: “Il turnover a centrocampo si è rivelato vincente. Il gol che ci ha permesso di blindare i tre punti è stato quello di Samardzic. Ovviamente i momenti difficili non mancheranno, ma dobbiamo andarecone rimanere umili. Sarà fondamentale ...

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho in vista di Udinese-Roma - AliprandiJacopo : Blackout Roma. Errori tecnici, disattenzioni, poca intensità e veri regali all’Udinese nei gol. Un rigore non asseg… - Udinese_1896 : 82’ | BIANCONERI INARRESTABILI! Completamente sbilanciata in attacco, la Roma lascia spazio ai contropiedi friulan… - ydineeeeesa : RT @UdineseTV: Udinese-Roma, Udogie: “Stagione importante. Andiamo forte” - - Bartolo30929025 : RT @Antonio47039770: #UdineseRoma Quando vedi l’udinese fare 4 gol alla Roma -