Udinese | Marino | «Con la Roma vittoria storica e roboante»

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il dirigente dell’si è detto entusiasta dopo laper 4-0 contro laPierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ai canali ufficiali del club bianconero ha parlato dopo laper 4-0 contro la– «È una. Sarei un presuntuoso se dicessi che credevo che avremmo conseguito questi risultati così velocemente. La squadra gioca a memoria, sembra abbia questo allenatore da sempre. Sottil ha già trasmesso la sua mentalità e dato un atteggiamento che ci vuole in squadre medio-grandi come l’. Merito suo e di tutta la rosa. La squadra ha una condizione ...

CalcioNews24 : #Marino si gode la vittoria contro la #Roma - LeBombeDiVlad : ???? #Udinese, #Marino elogia i suoi dopo la grande vittoria contro la #Roma di #Mourinho ?? Le dichiarazioni del di… -

Una gara approcciata male fin da subito per l’ormai ex capolista, che spiana la strada ai propri avversari con due grossolani errori individuali di Karsdorp e Rui Patricio che favoriscono le reti di U ...L’Udinese sa come farsi attaccare e come uscire dal guscio al momento giusto. Scrive del primo gol nato da un retropassaggio di Karsdorp al portiere:. Udogie, il terzino che il Tottenham di Conte ha l ...