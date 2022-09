Udinese: crociato per Masina, salta Mondiali (Di lunedì 5 settembre 2022) Adam Masina, difensore marocchino dell'Udinese, è stato operato a Roma per la ricostruzione del legamento del ginocchio destro. Il calciatore - giunto in Friuli poche settimane fa dal Watford - si era ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Adam, difensore marocchino dell', è stato operato a Roma per la ricostruzione del legamento del ginocchio destro. Il calciatore - giunto in Friuli poche settimane fa dal Watford - si era ...

DiMarzio : .@Udinese_1896, #Masina si è già operato, salterà il Mondiale - glooit : Udinese: crociato per Masina, salta Mondiali leggi su Gloo - glooit : Udinese: crociato per Masina, salta Mondiali leggi su Gloo - Fantacalcio : Udinese, lungo stop per Masina: rottura del crociato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Udinese, rottura del crociato per Masina -