Ucraina: Zelensky, 'liberati 3 insediamenti, grazie alle forze armate' (Di lunedì 5 settembre 2022) Kiev, 5 set. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare i soldati del 63° battaglione della 103a brigata di difesa di terra, che hanno assicurato il risultato nella regione di Donetsk: l'insediamento è stato liberato. Anche la 54a brigata nella direzione Lysychansk-Siversk ha fatto buoni passi in avanti. Voglio anche ringraziare il 42° battaglione di fanteria motorizzato separato: con le sue azioni eroiche, due insediamenti nel sud del nostro paese sono stati liberati". Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskyi, ieri sera in un videomessaggio, parlando dei successi delle forze armate ucraine al fronte. In precedenza, in una riunione con lo stato maggiore, ieri Zelenskyy aveva affermato che "le bandiere ucraine stanno tornando dove dovrebbero essere di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Kiev, 5 set. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare i soldati del 63° battaglione della 103a brigata di difesa di terra, che hanno assicurato il risultato nella regione di Donetsk: l'insediamento è stato liberato. Anche la 54a brigata nella direzione Lysychansk-Siversk ha fatto buoni passi in avanti. Voglio anche ringraziare il 42° battaglione di fanteria motorizzato separato: con le sue azioni eroiche, duenel sud del nostro paese sono stati". Lo ha affermato il presidente dell', Volodymyri, ieri sera in un videomessaggio, parlando dei successi delleucraine al fronte. In precedenza, in una riunione con lo stato maggiore, ieriy aveva affermato che "le bandiere ucraine stanno tornando dove dovrebbero essere di ...

