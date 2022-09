Ucraina scomparsa nel Napoletano, trovato corpo senza vita (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Di lei non si avevano più notizie dallo scorso 31 agosto quando una sua connazionale ha lanciato l’allarme. I carabinieri sono stati impegnati per giorni nelle ricerche, anche l’utilizzo di un elicottero. Il corpo senza vita di Hanna Hryhorenko, 68enne di origini ucraine, è stato trovato poco lungo l’Asse mediano, a Giugliano (Napoli), grazie alla segnalazione di un automobilista. L’intervento e i rilievi dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono in corso. La donna è stata trovata all’altezza del km 14 direzione lago Patria. I prossimi accertamenti forniranno indicazioni sulla dinamica della morte. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Di lei non si avevano più notizie dallo scorso 31 agosto quando una sua connazionale ha lanciato l’allarme. I carabinieri sono stati impegnati per giorni nelle ricerche, anche l’utilizzo di un elicottero. Ildi Hanna Hryhorenko, 68enne di origini ucraine, è statopoco lungo l’Asse mediano, a Giugliano (Napoli), grazie alla segnalazione di un automobilista. L’intervento e i rilievi dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono in corso. La donna è stata trovata all’altezza del km 14 direzione lago Patria. I prossimi accertamenti forniranno indicazioni sulla dinamica della morte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

