Ucraina-Russia, Metsola: "Impegno irremovibile dell'Ue per garantire che le sanzioni vengano implementate" (Di lunedì 5 settembre 2022) "Questa mattina, io e i gruppi politici abbiamo incontrato il Primo ministro ucraino e continuiamo a dichiarare il nostro fermo e irremovibile Impegno, la nostra solidarietà per garantire che le sanzioni, anche quelle precedenti, e i pacchetti di sanzioni che abbiamo adottato fino ad ora, vengano pienamente implementati". Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel rispondere alle domande della Community europea sui social in merito al futuro dell'Europa. "Quanto oltre possiamo andare con le sanzioni? Quanti altri settori devono essere colpiti per combattere l'ulteriore guerra, quella ibrida, di propaganda, di disinformazione e di false informazioni che ci vengono poste come verità?", ha proseguito. Per la presidente ...

