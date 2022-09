Ucraina: ministero Cultura, '500 crimini di guerra contro patrimonio culturale' (Di lunedì 5 settembre 2022) Kiev, 5 set. (Adnkronos) - Il ministero della Cultura e della Politica dell'Informazione dell'Ucraina ha documentato 500 episodi di crimini di guerra commessi dalle truppe russe contro il patrimonio Culturale dell'Ucraina. Lo ha riferito il servizio stampa del ministero, aggiungendo che sono al vaglio molti altri casi di distruzione del patrimonio Culturale nazionale. Secondo il ministero, un totale di 142 oggetti del patrimonio Culturale sono stati distrutti e danneggiati a seguito dei bombardamenti da parte dei russi, oltre a 23 monumenti di importanza nazionale, 112 monumenti di importanza locale e 7 oggetti del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Kiev, 5 set. (Adnkronos) - Ildellae della Politica dell'Informazione dell'ha documentato 500 episodi didicommessi dalle truppe russeille dell'. Lo ha riferito il servizio stampa del, aggiungendo che sono al vaglio molti altri casi di distruzione delle nazionale. Secondo il, un totale di 142 oggetti delle sono stati distrutti e danneggiati a seguito dei bombardamenti da parte dei russi, oltre a 23 monumenti di importanza nazionale, 112 monumenti di importanza locale e 7 oggetti del ...

