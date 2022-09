Ucraina: Energoatom, 'centrale Zaporizhzhia rischia di violare standard sicurezza' (Di lunedì 5 settembre 2022) Kiev, 5 set. (Adnkronos) - "A partire dalle 10,00 di oggi, la centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente controllata dalla Russia, opera con il rischio di violare le norme di sicurezza antincendio e radiazioni". Lo riporta su Telegram Energoatom, l'azienda di Stato Ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel Paese, aggiungendo che "al momento, rimane in funzione solo la sesta unità elettrica, che fornisce elettricità al sistema energetico dell'Ucraina e soddisfa le esigenze della centrale nucleare di Zaporizhia". "La missione dell'AIEA presso la centrale nucleare di Zaporizhia - scrive Energoatom - continua il suo lavoro. L'Ucraina invita la comunità ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Kiev, 5 set. (Adnkronos) - "A partire dalle 10,00 di oggi, lanucleare di, attualmente controllata dalla Russia, opera con il rischio dile norme diantincendio e radiazioni". Lo riporta su Telegram, l'azienda di Statoche si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel Paese, aggiungendo che "al momento, rimane in funzione solo la sesta unità elettrica, che fornisce elettricità al sistema energetico dell'e soddisfa le esigenze dellanucleare di Zaporizhia". "La missione dell'AIEA presso lanucleare di Zaporizhia - scrive- continua il suo lavoro. L'invita la comunità ...

Dome689 : RT @Open_gol: Alcuni rappresentanti della missione resteranno oltre la scadenza fissata per sabato. La denuncia di Energoatom: «Presenti so… - Afrodite_emma : RT @ultimenotizie: Per la prima volta nella sua storia, la centrale nucleare ucraina di #Zaporizhzhia è stata completamente disconnessa dal… - ServiziAlLavoro : Guerra in Ucraina, Mosca: 'Con price cap imposto forniremo petrolio altrove'. Energoatom Così si è espresso il port… - PortoG1937 : RT @Geopoliticainfo: ????Le autorità russe di occupazione della regione ucraina in cui si trova la centrale di #Zaporizhzha 'cercano in tutti… - antonio65683279 : I russi mentono sempre, falsificano tutto e distorcono la verità. Lo hanno sempre fatto e lo faranno Ucraina, ultim… -